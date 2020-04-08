СБУ викрила блогерку, яка поширювала фейки про коронавірус

Працівники Служби безпеки України викрили у столиці діяльність блогерки, яка на персональних сторінках в інтернеті розміщувала публікації із пропагандою сепаратизму та поширювала фейки про коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Кіберфахівці Служби безпеки України припинили у столиці діяльність блогерки, яка на персональних сторінках в інтернеті розміщувала публікації із пропагандою сепаратизму, закликами до зміни меж території нашої держави та поширювала фейки про коронавірус. Оперативники спецслужби також встановили, що киянка, за завданням кураторів з Росії, намагалась дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в Україні. З цією метою блогерка розміщувала у мережі неправдиву інформацію про пандемію COVID–19, а також викривлені факти про ситуацію в нашій країні напередодні Дня перемоги над нацизмом», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для підготовки деструктивних матеріалів жінка використовувала інформацію з пропагандистських інтернет-видань РФ і поширювала власні публікації на аудиторію у кілька десятків тисяч користувачів інтернету.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці слідчі спецслужби виявили мобільні гаджети та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Діяльність проросійської блогерки розслідується у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Триває досудове слідство.