РНБО не готувала жодних проєктів з пом’якшення карантину

У Раді національної безпеки і оборони не готували жодних проєктів рішень щодо пом’якшення карантинних заходів, спрямованих на протидію пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба РНБО, коментуючи інформацію, що з'явилась у деяких ЗМІ.

«В Апараті Ради національної безпеки і оборони України не готувалося жодних «проєктів рішення РНБО» щодо «пом’якшення» карантинних заходів, запроваджених для боротьби з коронавірусною інфекцією», - заявляють у Радбезі.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав відповідні повідомлення у ЗМІ «безвідповідальною дезінформацією й елементом інформаційної спецоперації, яка реалізується проти нашої країни з метою дестабілізації ситуації».

У цьому зв'язку у Радбезі наголосили, що заходи, яких вживає влада щодо протидії коронавірусній інфекції, є ефективними, дієвими і аналогічними діям більшості країн Європи та світу.

РНБО також закликає ЗМІ не використовувати неперевірені джерела інформації, а послуговуватися офіційними повідомленнями органів влади.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що РНБО підготувала проєкт щодо пом’якшення карантину з 14 квітня.