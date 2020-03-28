Коронавірус підтвердили ще в одного депутата Ради

Позафракційний народний депутат Ганна Скороход повідомила, що у неї підтвердили зараження на коронавірус Covid-19.

Про це вона написала в Telegram.

"Для того, щоб більше не ширилися чутки, хочу повідомити, що сьогодні мені підтвердили позитивний тест на коронавірус Covid 19. У зв'язку з чим прошу всіх, хто близько спілкувався зі мною останнім часом, піти на самоізоляцію на 14 днів", - написала вона.

Депутат додала, що головна ознака у неї - вона не відчуває жодних запахів.

Як повідомлялося, за станом на 10:00 28 березня в Україні зафіксовано 311 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них 8 летальних, 5 пацієнтів одужали (4 дорослих, 1 дитина).