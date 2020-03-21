Депутат Шахов повідомив про госпіталізацію з COVID-19 члена його команди із сином

Депутат ВР Сергій Шахов, у якого раніше підтвердили COVID-19, повідомив, що член його команди Сергій Вельможний із сином потрапили в лікарню з підтвердженими тестами на коронавірус.

Про це Шахов розповів у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

"Прийшли тривожні новини, що члени моєї команди – Сергій Вельможний із сином теж потрапили в Олександрівську лікарню. І підтвердився вірус. Зроблять рентген вже завтра, подивимось, щоб не було пневмонії. Це дуже важливо - вчасно відстежити, вчасно звернутися до лікаря", - повідомив Шахов.

Сергій Вельможний – як і Шахов, член депутатської групи ВР "Довіра", він обраний народним депутатом в окрузі №112 у Луганській області.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат Сергій Шахов заявив, що отримав позитивний тест на коронавірус. Інформацію про наявність у нього COVID-19 підтвердило Міністерство охорони здоров'я. Також Шахов повідомив, що захворіла його дружина.

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21 березня депутат поінформував, що його госпіталізували в Олександрівську лікарню Києва з незначною пневмонією.

Віталій Кличко увечері 21 березня повідомив, що в Києві виявлено сім нових випадків зараження коронавірусом. Таким чином, загалом у столиці 10 зареєстрованих випадків захворювання COVID-19.

За останніми даними Центру громадського здоров'я, в Україні зареєстровано 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них три - летальні.