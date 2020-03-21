Депутат Шахов повідомив про госпіталізацію з COVID-19 члена його команди із сином
Про це Шахов розповів у відеозверненні, опублікованому у Facebook.
"Прийшли тривожні новини, що члени моєї команди – Сергій Вельможний із сином теж потрапили в Олександрівську лікарню. І підтвердився вірус. Зроблять рентген вже завтра, подивимось, щоб не було пневмонії. Це дуже важливо - вчасно відстежити, вчасно звернутися до лікаря", - повідомив Шахов.
Сергій Вельможний – як і Шахов, член депутатської групи ВР "Довіра", він обраний народним депутатом в окрузі №112 у Луганській області.
Як повідомляв Укрінформ, народний депутат Сергій Шахов заявив, що отримав позитивний тест на коронавірус. Інформацію про наявність у нього COVID-19 підтвердило Міністерство охорони здоров'я. Також Шахов повідомив, що захворіла його дружина.
21 березня депутат поінформував, що його госпіталізували в Олександрівську лікарню Києва з незначною пневмонією.
Віталій Кличко увечері 21 березня повідомив, що в Києві виявлено сім нових випадків зараження коронавірусом. Таким чином, загалом у столиці 10 зареєстрованих випадків захворювання COVID-19.
За останніми даними Центру громадського здоров'я, в Україні зареєстровано 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них три - летальні.