На час карантину переселенцям спростили надання допомоги

Кабінет міністрів спростив отримання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам на період карантину.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг на період карантину. Відповідна постанова затверджена на засіданні уряду в середу 8 квітня", - йдеться у повідомленні.

Відтепер, в разі, якщо закінчення поточного шестимісячного строку виплати грошової допомоги відбулося в період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням COVID-19, та протягом 30 днів з дня його відміни, призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк здійснюється без подання відповідної заяви та документів, які були передбачені раніше - у такому ж розмірі, в якому вона виплачується в поточному шестимісячному терміні.

"Окрім того, визначені строки не зараховуються у період перебування на тимчасово окупованих Російською федерацією територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі", - відмітили у відомстві.

На зазначений період забороняється прийняття рішення про скасування дії довідки ВПО.

Заборонено також зупинення публічним акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" видаткових операцій за поточним рахунком внутрішньо переміщеної особи за відсутності проходження фізичної ідентифікації.

У Мінреінтеграції нагадали, що раніше відомство ініціювало на час запровадження карантину тимчасово не застосовувати для ВПО необхідність підтверджувати присутність на підконтрольній території, "аби українці могли зберегти довідку про взяття на облік ВПО і спокійно після карантину отримати нараховані пенсії та соцвиплати".