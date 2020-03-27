На Київщині підтвердили 32 випадки коронавірусу
Про це під час брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За даними Центру громадського здоров'я в Київській області станом на сьогодні офіційно підтверджено 32 випадки захворювання на коронавірус", - сказав він.
З них 16 - в Обухівському районі, 5 випадків - у Києво-Святошинському районі, 3 - у місті Бровари, 2 - у Бориспільському районі. По одному зафіксованому підтвердженому випадку захворювання - у смт Ставище, м. Ірпені, м. Білій Церкві, Білоцерківському районі - село Фурси, Васильківському та Броварському районах.
"З них на стаціонарному лікуванні - 12 осіб, на амбулаторному лікуванні, тобто на самоізоляції - 20", - сказав посадовець.
Він додав, що підозру на зараження мають 67 осіб. Встановлено також медичне спостереження за 240 особами, які мали контакти з хворими.
В Україні, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, станом на ранок 27 березня загалом підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних. Також 5 людей одужали.