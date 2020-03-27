На Київщині підтвердили 32 випадки коронавірусу

У Київській області офіційно підтверджено 32 випадки захворювання на коронавірус.

Про це під час брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За даними Центру громадського здоров'я в Київській області станом на сьогодні офіційно підтверджено 32 випадки захворювання на коронавірус", - сказав він.

З них 16 - в Обухівському районі, 5 випадків - у Києво-Святошинському районі, 3 - у місті Бровари, 2 - у Бориспільському районі. По одному зафіксованому підтвердженому випадку захворювання - у смт Ставище, м. Ірпені, м. Білій Церкві, Білоцерківському районі - село Фурси, Васильківському та Броварському районах.

"З них на стаціонарному лікуванні - 12 осіб, на амбулаторному лікуванні, тобто на самоізоляції - 20", - сказав посадовець.

Він додав, що підозру на зараження мають 67 осіб. Встановлено також медичне спостереження за 240 особами, які мали контакти з хворими.

В Україні, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, станом на ранок 27 березня загалом підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних. Також 5 людей одужали.