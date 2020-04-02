З початку карантину до України повернулися близько 160 тисяч громадян

Від моменту запровадження карантину з закордону на батьківщину повернулися близько 160 тисяч українців.

Про це у Facebook повідомляє Держприкордонслужба.

"З початку карантину в Україну повернулося близько 160 тисяч наших громадян. Україна запровадила жорсткі заходи на період пандемії. Тож усі, хто повернувся, будуть змушені дотримуватися обсервації. Інакше – законне покарання неминуче", - зазначили у ДПСУ.

У Держприкордонслужбі також наголосили, що "зроблять усе можливе, аби виявляти громадян, які нехтують обов’язком самоізоляції".

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 людей одужали.

Кабмін до 24 квітня запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.