Прикордонники готові до "третьої хвилі" повернення українців

Прикордонне відомство готове до третьої хвилі повернення українських громадян.

Так Голова ДПСУ Сергій Дейнеко прокоментував питання наскільки Держприкордонслужба готова до повернення українців, йдеться на сайті ДПСУ.

«Ми до цього готові, для нас це не нове. Цей елемент обстановки ми давно передбачили», - сказав Дейнеко.

Він також оприлюднив пропозицію боротьби з безробіттям: «Я можу працевлаштувати 10 тисяч осіб, будь ласка, нехай повертаються. Думаю, що грамотно відпрацюють наші воєнкоми, і ми поповнимо свої ряди, свої ряди поповнить і Міністерство оборони, у них теж «некомплект». Тому ми ласкаво просимо всіх!» - сказав Дейнеко.

Голова Держприкордонслужби зауважив, що «некомплект» особового складу наразі становить 23-24%, а через карантин відтерміновується весняний призов на строкову службу.

«Ми запланували навесні призвати близько 1300 осіб. При цьому з 2008 по 2016 рік у нас не було взагалі строковиків, ми стали першим військовим формуванням, яке перейшло на комплектування військовослужбовцями за контрактом. Але з початком російської агресії в 2014 році і звільненням мобілізованих, оголилися багато штатних посад і довелося повернутися до добору за рахунок «строковиків», - розповів Дейнеко.

Як повідомлялося, 14 березня Кабінет міністрів у зв’язку із коронавірусом ухвалив рішення про закриття з 17 березня до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Міністр інфраструктури України Криклій заявив, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 людей одужало.

За даними Worldоmeter, у світі зафіксовано 950 430 випадків COVID-19, з них 48 276 летальні, 202 627 людей одужали.