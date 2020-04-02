За добу в Україну повернулися ще майже 6,5 тисячі українців

Минулої доби прикордонники здійснили оформлення майже 6,5 тисячі українців, які повернулися із-за кордону додому.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Упродовж доби співробітники Держприкордонслужби України здійснили оформлення в обидва напрямки 12,4 тис. осіб. З-за кордону повернулося майже 6,5 тисячі громадян України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зранку в пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає. Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибуло майже 2,5 тис. осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС.

Крім того, упродовж доби Україну залишили понад 4,3 тис. осіб, у тому числі майже 1,7 тис. іноземців.

За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я більше 8 тисяч осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на Covid-19 не виявлено. Крім того, встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки.