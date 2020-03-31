На Великдень можуть з’їхатись до 200 тисяч українців – ДПСУ

Прикордонники очікують на 200 тисяч громадян України, які приїдуть додому на Великдень.

Про це заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в ефірі телеканалу 1+1, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Всіма напрямками, доступними для громадян України, вже повернулися із-за кордону близько 160 тисяч громадян. За інформацією МЗС України, на даний момент близько 17 тисяч українців заявили про те, що мають намір повернутись на територію України. Звичайно, це не всі громадяни. Ми очікуємо, що напередодні Великодня може повернутись близько 200 тисяч наших громадян», сказав він.

Стосовно черг на польському кордоні Дейнеко зауважив, що проблема полягала не в прикордонниках України, а у тому що черги накопичувались на польському боці. У найбільш активний день - 27 березня на вхід в Україну з Польщі було 22 тисячі громадян. Зазвичай, цей показник складає близько 4 тисяч осіб на добу. На даний момент українці, які перетинають держкордон у пішому порядку відсутні, сказав Дейнеко.

Християни східного обряду Великдень цього року святкують 12 квітня.

Як повідомлялося, 26 березня ДПСУ здійснила понад 27 тисяч пропускних операцій на кордоні, як на в’їзд так і на виїзд. Понад 18 тисяч - це громадяни України, які поверталися з-за кордону. Найбільша кількість людей накопичилася на польській ділянці у пунктах пропуску Ягодин, Краківець і Рава Руська. Ще більший наплив на кордоні був наступного дня.

26 березня Президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, що Україна до кінця доби 27 березня повністю закриє державний кордон на в’їзд і виїзд через поширення коронавірусної інфекції. За його словами, цілком буде припинене пасажирське сполучення з зарубіжними країнами. Про громадян України, які залишаться за кордоном, дбатимуть дипломатичні представництва та українські діаспори.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.

За даними Worldometer, кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 823 200 осіб, з них летальних 40 633, одужало 174 333 особи.