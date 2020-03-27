За приховування випадків Covid-19 у лікарень забиратимуть ліцензії - Ляшко

За приховування виявлення випадків коронавірусної хвороби у медичних закладів відкликатимуть ліцензії, оскільки це питання національної безпеки.

На цьому наголосив на брифінгу 27 березня заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо будуть виявлені такі випадки (неповідомлення про виявлені випадки Covid-19 - ред.), то будуть відкликатися ліцензії, будуть каратися керівники цих закладів. Це питання національної безпеки, оскільки повідомлення про результат передбачає проведення епідеміологічного розслідування, відпрацювання контактів, самоізоляцію, і це все дозволить нам стримувати поширення коронавірусної хвороби", - заявив Ляшко.

Він нагадав, що, відповідно до чинного законодавства, заклади охорони здоров'я у разі виявлення випадку інфекційного захворювання, в тому числі і коронавірусної хвороби, зобов'язані подати екстрене повідомлення до закладу громадського здоров'я, який веде статистику.

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Крім того, додатково було поінформовано всі приватні лабораторії, а також лабораторії закладів охорони здоров'я про неприпустиміть неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про випадки коронавірусної хвороби, додав головний держсанлікар.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, чотири людини одужали.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.