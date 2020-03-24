У Києві відкрили справу через приховування приватною клінікою інфікованого коронавірусом

Столичні поліцейські порушили справу за фактом приховування приватною клінікою інформації про інфікованого коронавірусом.

Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що в одній з приватних клінік Києва місцевому жителю зробили тест на «Covid-19» та після отримання позитивного результату медики не повідомили про це у відповідні державні установи.

"Під час моніторингу мережі Інтернет співробітники поліції виявили публікацію, у якій зазначалось, що в одній із приватних клінік столиці киянину зробили тест на виявлення коронавірусної інфекції. Однак про проведення даної маніпуляції та отримання позитивного результату співробітники закладу не повідомили до Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров'я", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та проводять усі необхідні слідчі дії. Зокрема, поліцейські направили запити на отримання інформації до Київської міської державної адміністрації, Міністерства охорони здоров’я та приватної клініки, а також надіслали директору медичного центру виклик на допит для з’ясування усіх обставин даного інциденту.

Як повідомлялося, парламент посилив відповідальність за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.

Такі дії карають штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. У разі, якщо ці дії спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, відповідальність передбачена у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG