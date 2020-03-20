МОЗ відкликатиме ліцензії лабораторій, які не повідомлятимуть результати тестів на коронавірус

Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме відкликання ліцензій приватних лабораторій на медичну практику при порушенні ними встановлених вимог звітування про результати тестів на коронавірус.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«До приватних лабораторій є вимога. Приватні лабораторії, які розпочнуть тестування на ПЦР, повинні перші свої 5 позитивних і 10 негативних зразків передати до національної референс-лабораторії, вона потім підтвердить правильність цих досліджень і верифікує зразки», - зазначив Ляшко.

За його словами, ці лабораторії «зобов’язані звітувати за встановленою МОЗ формою для того, щоб ми не пропускали будь-якого випадку коронавірусної хвороби на територію нашої держави».

«У разі порушення зазначених норм МОЗ буде ініціювати відкликання ліцензії на медичну практику, яка є в лабораторіях, оскільки це діагностичне дослідження», - заявив Ляшко.

Він додав, що МОЗ направило додатковий лист-роз’яснення про порядок проведення ПРЦ-діагностики на коронавірусну хворобу, "де чітко зазначено, що і як потрібно повідомляти в тому числі й приватним лабораторіям".

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