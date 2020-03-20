Прокуратура відкрила справу через приховування клінікою позитивного тесту на Covid-19

Столична прокуратура порушила справу за фактом приховування приватною клінікою інформації про хворого на коронавірус пацієнта.

Про це інформує пресслужба відомства.

"Згідно з інформацією, оприлюдненою у ЗМІ, киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію, зробив тест в одному з приватних медичних центрів столиці. Проте центр не повідомив про позитивний тест пацієнта Міністерство охорони здоров'я та Центр громадського здоров'я. Діагноз підтвердила і надала інформацію державним органам України одна з німецьких лабораторій", - йдеться у повідомленні.

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 325 ККУ (порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань).

Читайте також: У Києві зафіксували третій випадок зараження коронавірусом

Справу розслідуватиме Солом’янське управління поліції.

У прокуратурі нагадали, парламент посилив відповідальність за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.

Такі дії карають штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. У разі, якщо ці дії спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, відповідальність передбачена у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Фото: АА