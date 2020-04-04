У ДПСУ розповіли, як відбувається пропуск на адмінмежі з окупованим Кримом

Під час карантину на КПВВ «Каланчак» на Херсонщині на адмінмежі з Кримом пропускають з окупованої території лише тих, хто має прописку на материку.

Про це у Facebook повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Зазвичай через КПВВ «Каланчак» за добу проходить близько 2-3 тисяч громадян та близько 400 транспортних засобів. Але у зв’язку з карантином зараз тут порожньо. На материкову частину України пропускають лише тих громадян, які зараз тимчасово перебувають у Криму та мають прописку на материковій частині Україні», - йдеться у відеоповідомленні.

На територію Криму пропускають лише тих громадян, які мають відповідну реєстрацію на тимчасово окупованій території АР Крим.

Що стосується іноземців, то їх пропускають лише за погодження з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Перед тим, як потрапити на КПВВ усі проходять температурний контроль. Температурний скринінг тут проводять ще з 26 лютого. На даний час жодного випадку виявлення громадян з ознаками коронавірусу не було.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 24 квітня діють карантинні обмеження для протидії поширенню коронавірусу.

В Україні на ранок 4 квітня підтверджено 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19З, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки.