На окупованому Донбасі й у Криму зможуть дивитися "Всеукраїнську школу онлайн"

Відеоуроки «Всеукраїнської школи онлайн» будуть доступні для школярів з тимчасово окупованих Росією територій Донбасу та анексованого Криму.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Школярі з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і АР Крим та м. Севастополя зможуть переглянути відеоуроки, створені в межах освітньої ініціативи Президента України Володимира Зеленського «Всеукраїнська школа онлайн», в ефірі телеканалу «Дом»", - ідеться в повідомленні.

За даними ОП, мешканці окупованого півострова, які мають доступ до телебачення через супутникове обладнання, також матимуть змогу дивитися відеоуроки в ефірі UA: Перший та інших каналів – партнерів проєкту, які входять у їхній супутниковий пакет.

Крім того, діти з тимчасово окупованих територій зможуть переглядати записи уроків на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

Як повідомлялося, з ініціативи Президента Володимира Зеленського Офіс Президента спільно з Міністерством освіти і науки та Комітетом Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій запускають проєкт «Всеукраїнська школа онлайн», який має на меті забезпечити доступ до дистанційної освіти для всіх українських школярів з 5-го по 11-й клас на час карантину.

У межах проєкту 40 педагогів з Києва запишуть відеоуроки з таких предметів: українська мова, українська література, історія України, всесвітня історія, англійська мова, фізика, алгебра, геометрія, географія, хімія, біологія.

Відеоуроки можна буде подивитися на українських телевізійних каналах, а також на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

Стартує освітній проєкт 6 квітня. Трансляція уроків відбуватиметься щодня, з понеділка до п’ятниці.