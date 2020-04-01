"Всеукраїнська школа онлайн": Олена Зеленська взяла участь у зйомках телеуроку

Дружина Президента Олена Зеленська взяла участь у підготовці телевізійного формату уроку з української мови для учнів п’ятих класів у межах національного проєкту дистанційного навчання на період карантину "Всеукраїнська школа онлайн".

Про це повідомляється на сайті Президента.

Зазначається, що ініційований главою держави проєкт «Всеукраїнська школа онлайн» стартує у понеділок, 6 квітня, та має на меті надання доступу до якісних знань для учнів середніх та старших класів на всій території країни.

Учні з п’ятого по одинадцятий клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів. Щоранку з понеділка до п'ятниці відеоуроки транслюватимуть 11 українських телеканалів. Записи також можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube. Над розробкою онлайн-занять працювала команда з понад 40 київських педагогів, які на час проєкту стануть учителями для всієї України.

Під час зйомок дистанційного уроку перша леді звернулася до батьків з проханням стежити за розкладом та заохочувати своїх дітей долучатися до пізнавальних ефірів.

«Карантин – це необхідний захід для здоров’я та безпеки кожного з нас. І я ще раз прошу українців дотримуватися його правил та залишатися вдома. Але карантин – це не канікули. І він не має стати на заваді доступу наших школярів до якісних знань. Тож дивимося «Всеукраїнську школу онлайн» та продовжуємо залишатися вдома з користю», – закликала українців Олена Зеленська.

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Як повідомлялося, в рамках проєкту "Всеукраїнська школа онлайн" для учнів 5-11 класів в ефірах українських телеканалів проводитимуть уроки з 11 предметів.

Зокрема, щоранку о 10:00 з понеділка до п’ятниці уроки транслюватимуть українські телеканали:

- для 5-го класу – ПлюсПлюс та "112 Україна";

- 6-го класу – ZOOM та NewsOne;

- 7-го клас – ZIK;

- 8-го класу – Індиго та УНІАН;

- 9-го класу – Рада та UA: Культура;

- 10-го класу – UA: Перший;

- 11-го класу – М1.

Уроки також можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

Фото: president.gov.ua