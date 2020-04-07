Від COVID-19 за кордоном одужали 17 українців – МЗС

За кордоном 17 громадянам України вдалося одужати від коронавірусної інфекції.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства закордонних справ України, присвяченій оперативній інформації про COVID-19 у світі, у Facebook.

Зокрема, у Домініканській Республіці та Японії інфекцію перемогли - по 4 українці, в Польщі та Італії – по 2, у Великій Британії та Північній Ірландії, Нігерії, ОАЕ , Таїланді , у ФРН – по одному.

За даними МЗС, п'ятеро наших співвтчизників за кордоном померли від коронавірусу.

Також повідомляється, що в рамках системи “Захист” 14 624 українці звернувся по допомогу до дипломатичних установ за кордоном.

Як повідомлялося, станом на 7 квітня у світі зафіксовано більше 1,36 млн випадків інфікування COVID-19, з них понад 76 тис. людей померли, понад 293 тис. одужали.

В Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли, одужали 28 пацієнтів.