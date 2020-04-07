Деякі українці, які застрягли в Італії, мешкають на круїзному лайнері - посол

Громадяни України, які хотіли повернутися додому з Італії, мали можливість це зробити, однак близько 35 осіб, яких карантинні заходи застали на круїзних лайнерах, застрягли в республіці.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив посол України в Італійській Республіці Євген Перелигін.

«У нас залишається проблема з близько 35-ма громадянами з круїзних лайнерів», - поінформував Перелигін.

Він уточнив, що там є і туристи, і члени екіпажів. Частина з них мешкає в готелі на ізоляції, дехто прямо на кораблі. Посольство перебуває в постійному контакті з компанією, яка опікується цими громадянами, вона оплачує проживання, навіть сплатила чартер, але Україна на ту пору вже закрила кордон. Наразі розглядається питання зафрахтувати автобуси для відправлення людей додому у разі відкриття наземного сполучення, зазначив Перелигін.

Загалом з Італії в Україну спецрейсами SkyUp і Alitalia було відправлено 540 осіб. При цьому на бортах залишалися вільні місця. Більшість українських громадян в Італії становлять ті, хто має в республіці право постійного проживання, майже всі вони залишилися в Італії, пояснив посол.

До тих, хто перевищить термін дозволу на проживання або візи, санкції не застосовуватимуться на стільки, на скільки було введено карантин, додав він.

Водночас дипломат зазначив, що точних даних про те, скільки українців в Італії захворіли на коронавірус, немає, але йдеться про «десятки». Зафіксовано 4 смертних випадки, вирішується питання про відправлення праху людей рідним на Батьківщину, повідомив він.

Як повідомлялося, станом на ранок 7 квітня у світі зафіксовано майже 1,35 млн випадків інфікування COVID-19, з них 75 тис. людей померли, понад 285 тис. одужали. На сьогодні найбільше уражені пандемією коронавірусу США (367 629 випадків), Іспанія (132 675 випадків) та Італія (132 547 випадків).