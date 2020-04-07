Єврокомісія направить в Італію посилений медичний «десант»

Єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчіч оголосив про направлення до Італії посиленого медичного «десанту» з різних країн Євросоюзу для боротьби з коронавірусом.

Повний виступ єврокомісара можна подивитися на мультимедійному порталі Євросоюзу.

«Я особливо гордий оголосити, що команди європейських лікарів та медичних сестер з Румунії та Норвегії розгорнуті в Італії. Від початку не було адекватної відповіді на заклик Італії про допомогу від інших країн-членів. Але ситуація змінилася, і в цій реальності Італія не залишається наодинці», - зауважив єврокомісар.

За його словами, дві медичні команди були направлені в Італію через механізм ЄС із цивільного захисту, вони розгорнули діяльність у Бергамо та у Мілані. Крім того, Австрія доправила до Італії 3000 літрів засобів дезінфекції.

Єврокомісар нагадав, що 6 квітня Італія отримала захисне та медичне обладнання, яке надійшло з Китаю і від інших країн-членів, включаючи маски, захисний одяг та прилади для штучної вентиляції легень.

Разом з цим, Єврокомісія свідома, що кількість випадків хвороби в Іспанії вже перевищила італійські показники. Механізм цивільного захисту ЄС працює цілодобово та знаходиться у постійному контакті з урядом Іспанії, який також невдовзі отримає допомогу від ЄС у вигляді медичного обладнання та мобільних медичних команд.

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Як повідомляв Укрінформ, за останніми даними Worldmeters, у світі зареєстровано понад 1,35 млн випадків інфікування коронавірусом. З них 75 896 людей померли, 290 643 одужали.

Фото: ANSA