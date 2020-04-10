На Херсонщині закривають на в’їзд та виїзд два населені пункти
Про це у Facebook повідомляє патрульна поліція Херсонської області.
«Завтра з 13:00 до 6:00 понеділка (13 квітня) буде закрито на в’їзд та виїзд Олешки та Малі Копані. У Олешки зможуть заїхати лише громадяни, які там прописані. Виїхати до ранку понеділка буде не можна. Малі Копані ж до вказаного часу будуть закриті повністю», - йдеться у повідомленні.
Жителям обох населених пунктів заборонено виходити з помешкань та пересуватись вулицями.
Поліція просить громадян із розумінням віднестись до тимчасових незручностей та відповідально виконувати розпорядження органів влади, залишатися вдома і зберігати спокій.
Як раніше повідомляв Укрінформ, на Херсонщині підтверджено 27 випадків коронавірусу, одна особа - медсестра Олешківської районної лікарні - померла.
Як повідомили в ОДА ввечері 9 квітня, після виявлених дев'яти нових випадків Covid-19, посилюють карантинні заходи у Голопристанському та Олешківському районах.