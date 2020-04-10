На Херсонщині закривають на в’їзд та виїзд два населені пункти

На Херсонщині з 13 години 11 квітня до 06 ранку 13 квітня будуть закриті на в’їзд та виїзд місто Олешки (Олешківський район) та село Малі Копані (Голопристанський район).

Про це у Facebook повідомляє патрульна поліція Херсонської області.

«Завтра з 13:00 до 6:00 понеділка (13 квітня) буде закрито на в’їзд та виїзд Олешки та Малі Копані. У Олешки зможуть заїхати лише громадяни, які там прописані. Виїхати до ранку понеділка буде не можна. Малі Копані ж до вказаного часу будуть закриті повністю», - йдеться у повідомленні.

Жителям обох населених пунктів заборонено виходити з помешкань та пересуватись вулицями.

Поліція просить громадян із розумінням віднестись до тимчасових незручностей та відповідально виконувати розпорядження органів влади, залишатися вдома і зберігати спокій.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на Херсонщині підтверджено 27 випадків коронавірусу, одна особа - медсестра Олешківської районної лікарні - померла.

Як повідомили в ОДА ввечері 9 квітня, після виявлених дев'яти нових випадків Covid-19, посилюють карантинні заходи у Голопристанському та Олешківському районах.