Карантин можуть послабити з середини травня – Аваков

Карантинні заходи можуть бути послаблені у другій половині травня за умови, що зараз кожен громадянин буде дотримуватися встановлених обмежень.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє пресслужба відомства.

"Можу припустити і сподіватися, що країна почне повертатися до нормального життя в травні, а оговтається остаточно на цьому етапі - до літа. Важко пророкувати хід епідемії, природа якої так мало вивчена, але ми в уряді сподіваємося і все робимо для того, щоб перші кроки "перезапуску економіки" були можливі наприкінці квітня. В ряд етапів послаблюючи карантин - спочатку для молоді, потім для старших - у другій половині травня", - заявив Аваков.

Він також розповів про кроки, які будуть прийняті урядом та Президентом для стабілізації економічної ситуації.

"На цей момент уже вирішили – буде діяти система прямої фінансової допомоги. Пенсіонерам, що працюють та не працюють, буде виплачуватися додатково 1000 гривень тим, у кого сума нарахувань на місяць менше 5000 гривень, та додатково 500 гривень людям старшим за 80 років. Безробітним, таким, що втратили роботу, будуть прямі виплати допомоги по безробіттю через центри зайнятості", - наголосив міністр.

Він зазначив, що виплати у зв'язку з безробіттям будуть здійснюватися із нововведеннями: "По-перше, виплати будуть нараховуватися відразу, з першого дня подачі заяви за спрощеною процедурою. По-друге, в зв'язку з карантином заявку можна буде відправити онлайн, не виходячи з дому. З вами телефоном зв'яжуться, і ви будете отримувати допомогу".

Очільник МСВ також наголосив, що затверджено нову доступну кредитну програму допомоги держави - малому та середньому бізнесу.

"Називається вона «5-7-9». 5%, 7%, 9% річних до 1,5 млн грн, терміном до 5 років. Інтерес підприємців до програми вже величезний - за кілька днів сума поданих від малого бізнесу заявок на кредити вже близько 10 млрд грн. Такий державний крок допомоги може серйозно потримати невеликий бізнес, на якому багато тримається в країні", - заявив Аваков.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні на карантин закрили навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

25 березня уряд запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.

Кабінет міністрів також ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.