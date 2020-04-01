Прикордонники сказали, коли скасують обмеження на перетин лінії розмежування

На Донбасі продовжує діяти обмеження на перетин КПВВ у зв’язку з протиепідемічними заходами.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«На Донбасі продовжує діяти режим із запобігання поширенню і протидії коронавірусній інфекції Covid-19. Вільний рух осіб та транспортних засобів через КПВВ припинено… Задля запобігання пандемії, яку може спричинити Covid-19, продовжують діяти обмеження подорожування через КПВВ, пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів не здійснюватиметься до окремого розпорядження», - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що за вагомих причин гуманітарного характеру або критичних життєвих обставин громадяни можуть перетнути лінію розмежування за окремим рішенням командувача Об’єднаних сил. Для цього необхідно мати відповідні документи на підтвердження. Крім того, представники місій від міжнародних організацій мають право безперешкодно здійснювати моніторингові поїздки та виконувати завдання відповідно до мандату своєї організації.

В пресслужбі запевнили, що про відновлення роботи контрольних пунктів у штатному режимі Державна прикордонна служба України оперативно поінформує громадян усіма доступними засобами комунікації.

Як повідомлялося, Україна з 16 березня запровадила обмеження на в'їзд і виїзд в зону ООС в рамках запровадженого через коронавірус карантину, що діятиме щонайменше до 24 квітня.

Станом на ранок 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.

Фото: Штаб ООС, Фейсбук