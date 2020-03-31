Як працюватимуть КПВВ на Донбасі під час карантину: військові дали роз’яснення

У зв’язку з великою кількістю звернень громадян щодо запровадженого режиму з запобігання поширенню і протидії COVID-19 у районі проведення ООС Call-центр операції надав роз’яснення.

Про це йдеться у повідомленні ООС

Так, представники Об’єднаних сил пояснили, що для осіб, які мають місцеву реєстрацію, на пересування в межах та між Донецькою та Луганською областями додаткових обмежень не вводиться. Ця категорія громадян також має право проїжджати на ці території зі сторони Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. При цьому мешканцям Донецької та Луганської областей рекомендується без вагомих причин не залишати райони постійного проживання.

Крім того, не обмежується право на в’їзд на територію Донецької та Луганської областей громадян, які володіють нерухомістю в цих областях.

До району проведення операції також пропускатимуть осіб, які слідують до місця праці при пред’явлені відповідної довідки від роботодавця.

У штабі ООС додали, що підставою для пропуску громадян на в’їзд-виїзд також може бути смерть близьких родичів та членів сім’ї, що підтверджується відповідними документами. Дозвіл на перетин меж областей надається громадянам для здійснення лікування в особливо важких випадках, вагітним жінкам та особам, які їх супроводжують.

Приватним підприємцям, організаціям, підприємствам, які здійснюють забезпечення життєдіяльності регіону, дозволено в’їзд-виїзд за пред’явлення відповідних документів.

Окремі рішення можуть приймати на пропуск осіб, які мають вагомі причини гуманітарного характеру або критичні життєві обставини при наявності підтверджуючих документів.

"Водночас перетин меж областей здійснюється виключно лише через визначені командуванням Об’єднаних сил блокпости з обов’язковим температурним скринінгом без винятку усіх громадян та посадових осіб із дотриманням визначених раніше процедур", - наголошується у повідомленні.

В ООС просять ставитися з розумінням до запровадження зазначених вище обмежень та утриматись від поїздок без нагальної потреби.

Як повідомляв Укрінформ, з боку Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей запроваджується обмеження щодо перетину лінії проведення ООС з 8:00 28 березня на період карантинних заходів в країні.

Фото: ДПСУ.