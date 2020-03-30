У Криму ігнорують реальну загрозу поширення коронавірусу — правоохоронці

Окупаційна влада Криму несвоєчасно реагує на ситуацію з поширенням коронавірусу на півострові, ігноруючи реальну загрозу поширення COVID-19 в Криму.

Про це повідомляє в Facebook Кримська правозахисна група, аналізуючи пов'язані з пандемією дії кримської "влади" за період 16-29 березня 2020 року.

"Експерти КПГ проаналізували акти і рішення де-факто органів влади Криму, обмежувальні заходи, запроваджені на півострові і практику їх застосування, а також ситуацію на адмінкордоні, в СІЗО і колоніях, медзакладах Криму. Моніторинг ситуації засвідчує, що попри офіційні рішення і заходи щодо запобігання COVID-19 в Криму, такі заходи є вже несвоєчасними", - йдеться у повідомленні.

У КПГ вважають, що в окупованому Криму тривалий час не вживали необхідних і своєчасних заходів реагування на реальну загрозу поширення COVID-19.

Правозахисники стверджують, що реальна ситуація з діагностуванням коронавірусу в Криму "дозволяє стверджувати, що офіційні цифри про кількість випадків зараження COVID-19 не відповідають дійсності".

За даними КПГ, медзаклади і медперсонал недостатньо підготовлені для надання медичної допомоги пацієнтам, які захворіли на COVID-19. Крім того, місцеве населення не забезпечене достатньою кількістю засобів індивідуального захисту.

При цьому, заявляє правозахисна організація, РФ, будучи країною-окупантом, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, зокрема ст. 56 Конвенції про захист цивільного населення, зобов'язана забезпечити діяльність санітарних і лікарняних закладів і служб, у тому числі, вжити профілактичних та превентивних заходів, необхідних для боротьби з поширенням епідемій.

КПГ рекомендує уряду України "не запроваджувати вичерпний перелік підстав гуманітарного характеру для перетину українських КПВВ з Кримом, зберігши таким чином можливість реагування на непередбачені обставини".

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Крім того, вважають правозахисники, українська влада повинна інформувати своїх громадян, "які не мають реєстрації місця проживання на підконтрольній Україні території, про алгоритм їх дій у разі підозри на зараження COVID-19".

Міжнародні організації та уряди демократичних країн, на думку експертів КПГ, не повинні дозволяти РФ використовувати ситуацію з COVID-19 для зняття санкцій, які були запроваджені у зв'язку з окупацією Криму.