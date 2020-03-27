Попри коронавірус в окупованому Криму працюють дитсадки

У тимчасово окупованому Криму продовжує загострюватися епідеміологічна ситуація, спричинена коронавірусом, та попри це, на півострові продовжують працювати дитсадки.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

"Станом на 27 березня на півострові підтверджено 19 випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них – 5 у м. Севастополі, більш ніж 2 тисячі перебувають під медичним наглядом", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, окупаційна влада закрила на карантин школи та відтермінувала проведення російського "єдиного державного іспиту". Натомість на півострові продовжують працювати дитячі садки.

"Крім того, із 17 березня в Криму діє заборона на проведення будь-яких спортивних, публічних та масових заходів. Проте, 25 та 26 березня в молодіжному дитячому центрі "Артек" відбулися театрально-концертні програми за участі дітей та педагогів", - наголосили у омбудсмена.

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В Офісі уповноваженого заявляють, що такі заходи окупаційної адміністрації є "неприпустимим порушенням основоположних прав дитини - права на життя та захист здоров’я".

У зв'язку з цим у омбудсмена закликають громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, дотримуватися режиму карантину.

Як повідомлялося, в Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 552 943 особи, з них 128 706 одужали і 25 045 померли.