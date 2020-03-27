Коронавірус виявили у п'ятьох жителів окупованого Севастополя

Новий коронавірус діагностованп у п'яти жителів Севастополя, це перші випадки зараження в регіоні.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на преслужбу окупаційної адміністрації.

«Ті, що заразилися повернулися із зарубіжних поїздок, в місто вони прибули після відвідин Франції, Великої Британії та Південно-Східної Азії», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інфікованих госпіталізовано в окремі бокси інфекційної лікарні. Їхній стан медики оцінюють задовільно, перебіг захворювання безсимптомний.

Уточнюється, що ці люди самі не повідомили про відвідування неблагополучних щодо коронавірусу країн, їх виявили працівники штабу по боротьбі з Covid-19.

Як повідомляється, за даними за четвер, 26 березня, на анексованому півострові під меднаглядом удома залишаються більше 3 тисяч осіб, на карантині в лікарнях - майже 90 пацієнтів. Всього у Криму коронавірус діагностовано у 14 жителів.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533015 осіб, з них 124387 одужали і 24093 померли.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, чотири людини одужали.

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