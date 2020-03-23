В окупованому Криму школи і виші закривають на карантин

В окупованому Криму школи, училища та виші закривають на карантин у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу.

Про це з посиланням на указ підконтрольного Кремлю "уряду" півострова повідомляє "Крим. Реалії".

«Перевести всіх, хто навчається в освітніх організаціях, на реалізацію освітніх програм початкової загальної, основної загальної, середньої загальної освіти (після завершення канікулярного періоду), додаткової освіти дітей і дорослих, середньої професійної освіти, вищої освіти із застосуванням електронного навчання і дистанційних освітніх технологій», - цитує видання згаданий указ.

При цьому уточнюється, що за заявою батьків або інших законних представників дітей будуть організовані чергові групи в загальноосвітніх організаціях для учнів 1-4 класів чисельністю не більш як 12 осіб.

Що стосується дитячих садків, то вони функціонуватимуть "у штатному режимі". Батькам пропонується самостійно приймати рішення про відвідання дитиною дошкільної освітньої організації.

Як зазначає "Крим. Реалії", в Севастополі з 19 березня закрили всі школи, а вищі навчальні заклади перейшли на дистанційну форму навчання з 16 березня. Раніше в «Артеку» скасували квітневу зміну через коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, в окупованому Криму офіційно оголосили про перший випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. Пацієнт - чоловік, який нещодавно повернувся з Франції і приховав цей факт під час перетину адміністративного кордону між Україною і півостровом.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більш як 99 тисяч осіб хворіли й одужали, а 14 704 померли.

В Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.