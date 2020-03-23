Фейки про коронавірус: СБУ викрила 38 дезінформаторів, деякі з них працювали на ФСБ

Служба безпеки України, починаючи з минулого тижня, виявила 38 розповсюджувачів фейків про коронавірус.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Зокрема, сьогодні у Дніпрі СБУ припинила діяльність інтернет-агітатора, який за завданням російської сторони публікував у соцмережах неправдиву інформацію про поширення Covid-19 в Україні. Закликав він і до порушення конституційного ладу та територіальної цілісності України, відповідні завдання надходили українцю від "куратора" з Російської Федерації. Для нагнітання паніки у суспільстві мешканець Дніпра мав робити фото та відео з порожніми полицями в магазинах, черг до аптек, фіксувати роботу спецтехніки та правоохоронців. У подальшому замовники планували використовувати матеріали для підготовки неправдивих новин", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що серед фейків, які поширював пропагандист, виявлено і відео про те, що в міському транспорті сталася бійка, оскільки один з пасажирів нібито кашляв та мав ознаки коронавірусу. Учора СБУ спростувала його, як недостовірний. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої, які підтверджують протиправну діяльність

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру.

Нагадаємо, що це не перший випадок за останній час, коли СБУ припиняє діяльність «кіберактивістів», які отримують завдання з країни-агресора на дестабілізацію ситуації в Україні. Нещодавно підривну діяльність одного із таких інтернет-провокаторів було припинено в Одесі.

СБУ вчергове закликала не довіряти інформації з неперевірених джерел та не поширювати її. Актуальні дані щодо поточної ситуації із розповсюдження коронавірусу є на офіційних сторінках Міністерства охорони здоров’я України та інших державних установ.