Найбільше смертей від коронавірусу серед хворих на діабет – Ляшко

Про це на брифінгу поінформував заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо говорити про летальні випадки, то потрібно наголосити, що в статистику летальних випадків коронавірусної хвороби потрапляють усі випадки, де ми діагностували коронавірус. Це не означає, що в усіх 17 випадках коронавірусна хвороба призвела до смерті. Оскільки, проводячи аналіз і розглядаючи кожен конкретний випадок, ми відслідковуємо, що смерть настає і з інших причин, тому найближчим часом на офіційному сайті МОЗ ми покажемо детальну розбивку по кожному з 17 випадків, але звертаємо увагу, що найбільша кількість летальних випадків сьогодні реєструється у хворих з цукровим діабетом”, - сказав Ляшко.

Він наголосив, що в групі ризику знаходяться люди похилого віку з хронічними захворюваннями, які пригнічують імунну систему, і закликав громадян подбати про своїх літніх родичів, забезпечити їм ізоляцію і не допустити їх інфікування в період карантину.

Також Ляшко поінформував, що найбільша кількість інфікувань зараз реєструється у віковій групі 50-59 років, а загалом у діапазоні від 30 до 69 років. Серед захворілих 52% становлять жінки.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Центру громадського здоров'я в Україні зареєстровано 669 випадків захворювання на COVID-19, 17 осіб померли, 10 одужали.