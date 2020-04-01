Восьмеро українців за кордоном одужали від Covid-19

Лікування від коронавірусу за кордоном проходять 32 громадян України.

Такі дані станом на 21 годину 31 березня повідомило у Facebook Міністерство закордонних справ.

Зазначається, що 5 українців проходять лікування в Італії, по 4 - у Домініканській республіці, Польщі та Німеччині, 3 - в Австрії, по 2 - в Нігерії та Об'єднаних Арабських Еміратах, по 1 - у Швеції, Швейцарії, Іспанії, Нідерландах, Сербії, США, Великій Британії та Північній Ірландії та на Сейшельських островах.

У МЗС повідомили, що 8 українців, які лікувалися від коронавірусу за кордоном, вже одужали: четверо в Японії, двоє - в Італії, по одному - в Польщі та Німеччині.

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Крім того, відомо про 4 летальні випадки серед інфікованих українців. Усі вони — в Італії.

У МЗС також поінформували, що 11350 співвітчизників зареєструвалися для повернення в Україну.

Як повідомлялося, В Україні станом на 10.00 середи, 1 квітня, офіційно підтверджено 699 випадків зараження коронавірусом.