МЗС планує цього тижня відправити літак по гуманітарну допомогу Червоного Хреста

Міністерство закордонних справ розраховує досягти домовленості про відправлення цього тижня літака по гуманітарну допомогу для України від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Про це заявив під час онлайн-брифінгу 30 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми зараз завершуємо переговори всередині України щодо літака, який буде відправлений за цим вантажем. Сподіваюся, що на цьому тижні ми зможемо його відправити”, - сказав Кулеба.

Він зазначив, що вантаж містить переважно засоби індивідуального захисту для лікарів і певні медичні товари, які напряму не пов’язані з протидією коронавірусу, але нагально потрібні нашим медикам.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 23 березня поінформував, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста сформував гуманітарний вантаж для України у зв’язку з поширенням коронавірусу в світі.

Міністерство закордонних справ за дорученням Прем’єр-міністра Дмитра Шмигаля займається координацію отримання гуманітарної допомоги від інших країн.