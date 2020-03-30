Близько 11,5 тисячі українців за кордоном очікують на евакуацію – Кулеба

Близько 11, 5 тис. наших співвітчизників у різних країнах світу очікують на евакуацію в Україну.

Про це заявив під час онлайн-брифінгу 30 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наразі кількість громадян України, які очікують на евакуацію з різних країн світу, становить 11449 осіб», - сказав Кулеба.

Він додав, що ця цифра динамічна, тому що хтось повертається, а хтось вирішує евакуюватися і інформує про це посольство або консульство.

У зв’язку з цим міністр закликав тих громадян України, які мають засоби для проживання у тій країні, де вони перебувають, залишитися, щоб не наражатися на небезпеку зараження під час поїздки. «Ви не зможете здійснити довготривалий переїзд не торкаючись поверхонь і не спілкуючись з людьми. Ви ніколи не знаєте, де у вас ризик зараження. Будь ласка, зараз критичний період - найближчі тижні будуть визначальними і з міркувань вашої ж безпеки бажано, щоб ви ці тижні побули там, де ви знаходитесь. Це для вас особисто набагато безпечніший варіант», - акцентував міністр.

Водночас Кулеба запевнив, що дипломати підтримують контакт з тими українцями, які хочуть евакуюватися, і постійно шукають можливості їхнього повернення в Україну.