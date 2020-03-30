На Балі направили консула для допомоги українцям, які не змогли евакуюватися

Посольство України в Індонезії для допомоги українцям, які не змогли евакуюватися, направило на острів Балі консула, знайшло бюджетні варіанти проживання і визначило координаторів і волонтерів для надання консультацій.

Про це йдеться у відповіді посла України в Республіці Індонезія Володимира Пахіля на звернення громадян, оприлюдненій на сайті диппредставництва.

«За поточних надзвичайних обставин Посольство перетворюється фактично на штаб допомоги українцям, які з тих чи інших причин, залишилися в Республіці Індонезія, зокрема на острові Балі», - зазначив Пахіль.

У цьому контексті він повідомив, що дипустанова, зокрема, інформуватиме співвітчизників про можливість повернення до України, переміщення до сусідніх з Україною країн або ближче до України для подальшого повернення додому.

Окрім того, українські дипломати консультуватимуть співгромадян щодо вирішення побутових питань та охорони здоров’я і співпрацюватимуть з правоохоронними органами Республіки Індонезія для захисту законних інтересів громадян України у разі їх порушення.

Пахіль нагадав, що іноземці, у тому числі громадяни України, які прибули до Республіки Індонезія після 5 лютого та порушили термін перебування через обмежувальні заходи, пов’язані з COVID-19, звільнені рішенням індонезійського уряду від необхідності оформлення нових дозвільних документів і сплати штрафу за вимушене перебування в країні.

Очільник диппредставництва також повідомив, що наразі консул посольства знаходиться у місті Денпасар (о. Балі) для оперативного вирішення проблемних питань безпосередньо на місці.

«Посольством віднайдено доступні варіанти бюджетного проживання для українських громадян, які мають відповідну потребу. З числа наших громадян, які вже тривалий час проживають на острові Балі та обізнані з багатьма аспектами життєдіяльності на острові, обрано координатора та волонтерів, які зможуть надавати вам консультативну допомогу», - повідомив посол.

Він порадив українцям залишатися на зв’язку з посольством, стежити за повідомленнями на сайті диппредставництва, а звернення надсилати звернення на електронну адресу Посольства consul_id@mfa.gov.ua.

Читайте також: Сінгапур анулював паспорт свого громадянина через порушення правил ізоляції

Окрім того, для полегшення комунікації, на сторінці дипустанови у соцмережі Facebook створено спеціальну спільноту «Захист у Республіці Індонезія».

Для з’ясування поточної ситуації з нашими співвітчизниками, які залишилися в Індонезії, Пахіль попросив заповнити запитальник, розміщений за наступним посиланням.