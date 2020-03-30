Сінгапур анулював паспорт свого громадянина через порушення правил ізоляції

Управління з питань міграції та контрольно-пропускних пунктів Сінгапуру (ICA) анулювало паспорт громадянина країни, який порушив умови самоізоляції після повернення з-за кордону через коронавірус.

Про це повідомляє The Straits Times.

Як зазначається, 53-річний чоловік приїхав до Сінгапуру з Індонезії 19 березня. Однак попри те, що отримав повідомлення про обов'язкову самоізоляцію вдома на 14 днів, того ж дня знову поїхав до Індонезії. Порушник повернувся до Сінгапуру 24 березня.

Згідно із законами Сінгапуру тим, хто порушує умови самоізоляції, загрожує штраф у $10 тис. або ув'язнення до 6 місяців чи обидва покарання одразу.

В ICA назвали поведінку чоловіка «безвідповідальною».

«Зважаючи на умисне порушення, Управління з питань міграції скасувало його паспорт та направило справу на розгляд Міністерства охорони здоров'я», — зазначили в Управлінні.

Це означає, що без паспорта чоловік не може виїхати за кордон, але залишається громадянином Сінгапуру.

Зазначається, що це перший випадок, коли влада вжила такі заходи проти громадянина Сінгапуру.

За даними Worldometer, у Сінгапурі на коронавірус захворіли 844 людини, також зафіксовано 3 смерті від нього.

Загалом станом на 9:25 ранку 30 березня у світі зафіксовано 723 304 випадки зараження коронавірусом, з них 33 993 смерті та 151 801 випадок одужання від хвороби.

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