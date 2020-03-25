У Сінгапурі розробили тест на Covid-19, який дає результат за п’ять хвилин

Вчені у Сінгапурі розробили високоточні експрес-тести, які дозволяють виявити результат на коронавірус за п'ять хвилин.

Про це повідомляє The Straits Times.

«Професор Джекі Ін, яка очолює лабораторію NanoBio в Агентстві з науки, технологій та досліджень (A*Star), і її команда розробили експрес-тест, що дозволяє визначити, чи є у людини Covid-19, всього за п'ять хвилин», - йдеться в повідомленні.

Вчені сподіваються, що їхню розробку затвердять протягом місяця, і тести зможуть надійти в масове виробництво і використання.

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Нові експрес-тести дозволяють копіювати ділянки ДНК без температурного впливу, що не забирає багато часу. У старому методі велика частина часу якраз витрачається на зміну температур, через що проведення аналізів займає до трьох годин.

Як повідомлялося, станом на ранок середи, 25 березня, в світі зареєстровано 422 959 випадків зараження на коронавірус, зокрема 18 907 летальних випадків і 109 144 видужали.