Ляшко пояснив, чому не всіх медиків тестують на коронавірус

Тестування на коронавірус медичним працівникам рекомендується виключно при наявності симптомів.

Про це на брифінгу 1 квітня сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас використовується досвід Італії та Іспанії, який сьогодні показав, що тестування щоденне, або дводенне усіх медичних працівників призводить до оманливого відчуття безпеки. Тому тестування рекомендується проводити медичним працівникам, а також людям, задіяним у сферах обслуговування функціонування країни, виключно при появі симптомів", - сказав Ляшко

Він зазначив, що тестування також може проводитися і в тих випадках, які визначає лікуючий лікар або епідеміолог, коли проводить розслідування спалаху інфекційних хвороб.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало.

Як повідомлялося, станом на ранок 1 квітня у світі зафіксовано 858 892 випадки коронавірусу, 178 100 пацієнтів одужали, летальних випадків - 42 158.