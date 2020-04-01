Ляшко запевняє, що всіх медиків забезпечать засобами захисту

Ляшко запевняє, що всіх медиків забезпечать засобами захисту

Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я робить усе можливе, щоб усі медики були забезпечені засобами індивідуального захисту.

Про це на брифінгу 1 квітня сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зробимо усе можливе, щоб медики мали засоби індивідуального захисту в повному достатку. Ми перестали кивати знизу наверх, зверху вниз, ми робимо справу комплексно, і медичні працівники будуть забезпечені засобами індивідуально захисту", - сказав він.

Ляшко зазначив, що на регіональному рівні на це передбачена певна сума, а також відбуваються поставки засобів індивідуального захисту для медичних працівників і на національному рівні.

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За даними ЦГЗ, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали.

У світі станом на ранок 1 квітня зафіксовано 858 892 випадки коронавірусу, 178 100 пацієнтів одужали, летальних випадків - 42 158.

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