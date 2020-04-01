Ляшко запевняє, що всіх медиків забезпечать засобами захисту

Міністерство охорони здоров'я робить усе можливе, щоб усі медики були забезпечені засобами індивідуального захисту.

Про це на брифінгу 1 квітня сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зробимо усе можливе, щоб медики мали засоби індивідуального захисту в повному достатку. Ми перестали кивати знизу наверх, зверху вниз, ми робимо справу комплексно, і медичні працівники будуть забезпечені засобами індивідуально захисту", - сказав він.

Ляшко зазначив, що на регіональному рівні на це передбачена певна сума, а також відбуваються поставки засобів індивідуального захисту для медичних працівників і на національному рівні.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали.

У світі станом на ранок 1 квітня зафіксовано 858 892 випадки коронавірусу, 178 100 пацієнтів одужали, летальних випадків - 42 158.