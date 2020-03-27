У шести парафіян церкви з Радомишля виявили коронавірус

У шести прихожан церкви з Радомишля експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат, але аналізи передали на додаткове лабораторне дослідження.

Про це інформує Радомишльсьска міська рада.

«За результатами тестів у 6 осіб (парафіяни церкви) тест на Covid-19 позитивний. Сьогодні, 27 березня, аналізи були передані до Житомирського обласного лабораторного центру, якій проведе відповідні дослідження та підтвердить або спростує результати тестів», - йдеться у повідомленні.

Радомишльський міський голова Володимир Тетерський уточнив кореспонденту Укрінформу, що експрес-тести підтвердили коронавірус у 6 людей, але наразі всі чекають на остаточний результат з лабораторного центру.

Загалом у Радомишлі 41 людина, яка контактувала з померлою від коронавірусу пенсіонеркою, пройшла експрес-тестування.

Як повідомляв Укрінформ, у Радомишлі 13 березня від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка повернулася з Польщі. Відомо, що з симптомами хвороби вона 8 березня відвідувала місцеву церкву. Згодом коронавріус виявили в студента із Києва, який також контактував із померлою.

Наразі на Житомирщині 4 підтверджені лабораторно випадки коронавірусу, 1 з яких летальний.

В Україні, за даними ЦГЗ, станом на ранок 27 березня загалом підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 4 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 62 нові випадки.