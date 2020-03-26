На Житомирщині - два нові випадки коронавірусу

У жителів Бердичівського та Малинського районів Житомирської області лабораторні дослідження підтвердили коронавірус.

Про це повідомив Житомирський обласний лабораторний центр у Facebook.

«Повідомляємо, що за результатами вірусологічних досліджень обласного лабораторного центру, методом ПЛР, було підтверджено 2 випадки захворювання на COVID-19 у хворих з Бердичівського та Малинського районів», - йдеться у повідомленні.

Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко уточнив у Facebook інформацію про хворих.

«У Бердичеві захворювання встановили у чоловіка 1972 року народження. Перед госпіталізацією хворому було здійснено швидкий тест, який не виявив коронавірус. Пацієнта було госпіталізовано 23 березня до інфекційного відділення Бердичівської міської лікарні, до цього перебував на самоізоляції», - зауважив Бунечко.

Крім того, у Малині коронавірус виявили у чоловіка 1964 року народження. Він потрапив до Малинської міської лікарні 25 березня, а до того обстежувався у приватного сімейного лікаря.

Нині встановлюються всі, хто контактували з хворими.

Наразі на Житомирщині вже 4 підтверджені випадки коронавірусу. Від хвороби померла 71-річна жінка з Радомишля, яка повернуся з Польщі. У Житомирі лікується 49-річний чоловік, що захворів після поїздки до Австрії.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 26 березня в Україні було 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: АА