Коронавірус у Житомирі: встановили контактних осіб хворого, який возив до Австрії туристів

Встановлені всі особи, які контактували із хворим на коронавірус 49-річним чоловіком із Житомира.

Про це на брифінгу поінформувала заступник голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні встановлені всі контактні особи й повідомлені, що вони мають бути на самоізоляції, бо становлять загрозу для інших. Це не тільки житомиряни», - сказала Остапченко.

За її словами, йдеться про близько 10 людей.

Як повідомляв Укрінформ, у Житомирі перший випадок коронавірусу зареєстрували у 49-річного чоловіка, який повернувся з Австрії. Хворий розповів, що після поїздки перебував на самоізоляції вдома. Згодом стало відомо, що він возив до Австрії туристичну групу.

Через приховування інформації поліція відкрила проти нього кримінальне провадження. Правоохоронці встановили, що рейсами авіаліній в обидві сторони одночасно з хворим скористались понад 30 людей.

Станом на 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.