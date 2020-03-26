Коронавірус у Житомирі: встановили контактних осіб хворого, який возив до Австрії туристів

Коронавірус у Житомирі: встановили контактних осіб хворого, який возив до Австрії туристів

Укрінформ
Встановлені всі особи, які контактували із хворим на коронавірус 49-річним чоловіком із Житомира.

Про це на брифінгу поінформувала заступник голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні встановлені всі контактні особи й повідомлені, що вони мають бути на самоізоляції, бо становлять загрозу для інших. Це не тільки житомиряни», - сказала Остапченко.

За її словами, йдеться про близько 10 людей.

Як повідомляв Укрінформ, у Житомирі перший випадок коронавірусу зареєстрували у 49-річного чоловіка, який повернувся з Австрії. Хворий розповів, що після поїздки перебував на самоізоляції вдома. Згодом стало відомо, що він возив до Австрії туристичну групу.

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Через приховування інформації поліція відкрила проти нього кримінальне провадження. Правоохоронці встановили, що рейсами авіаліній в обидві сторони одночасно з хворим скористались понад 30 людей.

Станом на 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.

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