Житомирщина має 259 апаратів ШВЛ, але 67 потребують ремонту

У медичних закладах Житомирської області зараз готові до використання 192 апарати штучної вентиляції легень, а ще 67 потрібно відремонтувати.

Про це під час брифінгу щодо ситуації з розповсюдженням коронавірусу в області заявив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми раніше давали інформацію про 178 апаратів штучної вентиляції легень. Провели повний аналіз всього обладнання, яке є в наших лікувально-профілактичних закладах, і тепер їх загальна кількість 259, з них 192 – це ті, які можна використовувати. Різниця, що звучить, це обладнання, яке потребує ремонту чи переоснащення. Думаю, що керівники наших закладів здійснять необхідні заходи, аби це обладнання також працювало, бо воно може замінити апарати, які зараз використовуються в операційних для надання анестезіологічної допомоги хворим з ургентною патологією», - зауважив Суслик.

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Він додав, що при потребі для дихальної підтримки пацієнтів може використовуватися обладнання з палат інтенсивної терапії та те, яке використовуються в анестезіології.

За його словами, область не має жодного апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації.

«Їх 19 на всю Україну і в Житомирській області їх немає. Ми працюємо над тим, щоб такі апарати з’явилися і в нас. Вони дороговартісні. Апарат коштує приблизно 4,5-5 млн грн і плюс до 2 млн грн ще газовий аналізатор», – додав начальник управління охорони здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, Житомирщина 24 березня отримала першу партію медичних засобів, що надійшли з Китаю, серед яких понад 1700 тест-систем для ПЛР-аналізу (полімеразна ланцюгова реакція) та 5000 експрес-тестів на визначення коронавірусу.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фрир: biomed.ua