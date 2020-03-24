Житомирщина отримала від Китаю понад 1700 ПЛР-тестів на визначення коронавірусу

Житомирщина отримала першу партію медичних засобів, що надійшли з Китаю, серед яких понад 1700 тест-систем для ПЛР-аналізу (полімеразна ланцюгова реакція) та 5000 експрес-тестів на визначення коронавірусу.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook.

«Сьогодні ми одержали: понад 1750 тест-системи для ПЛР-аналізу, частину з них ми передамо до обласного лабораторного центру; 5000 експрес-тестів, що дозволять виявити недугу в перші дні захворювання; 500 біокостюмів, 75 з яких ми надамо до Головного управління Нацполіції; 6000 масок для лікарняних закладів та правоохоронців», - йдеться у повідомленні.

Бунечко додав, що в область також надійшла партія антисептичних засобів, які при потребі передадуть медичним закладам.

Він наголосив, що всі резерви зберігатимуться на базі спеціального медичного постачання в Житомирі.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, в Україні станом на 10:00 24 березня зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Сайт Worldometers інформує, що наразі в світі зареєстрували 382 366 випадків зараження коронавірусом, з них 102 505 осіб одужали і 16 568 людей померли.

Фото: facebook/Віталій Бунечко