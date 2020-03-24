До Львова прибули медичне обладнання та тести на коронавірус

В міжнародний аеропорт «Львів» 23 березня прибув медичний вантаж із Києва. У ньому — медичне обладнання, тести на виявлення коронавірусу, маски тощо.

Про це повідомляє пресслужба міської ради з посиланням на міського голову Андрія Садового.

"Як зазначив на своїй сторінці у Facebook мер Львова Андрій Садовий, медичні засоби наразі перевантажують у спецтранспорт, що довезе їх до подальшого місця зберігання. А вже звідти вантаж розподілять по закладах охорони здоров’я міста", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, сам Андрій Садовий написав: "Тести на коронавірус, захисні костюми і маски вже на львівському летовищі. Перевантажуються нацгвардійцями у спецтранспорт, їдуть на місце зберігання і далі будуть розподілені в медичні заклади. Деталі про точну кількість та тип отриманого з Києва обладнання — згодом".

Пресслужба наголосила, що Львів щодня отримує нові засоби особистого захисту для медиків — маски, костюми біологічного захисту тощо, обладнання для лікарень та експрес-тести, придбані для боротьби з коронавірусом за бюджетні та позабюджетні кошти.

Як повідомлялося, сьогодні вночі в Україну з Китаю прибуло 250 000 експрес-тестів на коронавірус, а також тести для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Окрім того, доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з Covid-19. Тепер медичні засоби передають до лабораторій у кожен регіон України.

За даними МОЗ, в Україні станом на 10:00 24 березня зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.

Фото: Львівська міськрада