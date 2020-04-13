У МОЗ показали динаміку поширення коронавірусу по регіонах

Станом на 12 квітня найбільш стрімке поширення COVID-19 зафіксовано у Чернівецькій області та місті Києві.

Про це йдеться в опублікованій МОЗ динаміці захворювання на COVID-19 в Україні по областях.

"Станом на 12 квітня найбільш стрімке поширення коронавірусної хвороби зафіксовано у Чернівецькій області (432 випадки) та місті Києві (416 випадків).

Ці регіони є лідерами з кількості випадків COVID-19 з самого початку епідемії. На третьому місці – Івано-Франківська область (291 випадок).

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Найменшу кількість випадків зафіксовано в Миколаївській (2), Луганській (3) та Чернігівській (9) областях. Найдовше зараження були відсутні саме у Миколаївській області", йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 квітня 2020 року в Україні підтверджено 2 777 випадків COVID-19. На амбулаторному лікуванні перебувають 1 504 пацієнти. Усього госпіталізовано 1 100 осіб, з них 48 дітей.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 83 людини, з них 40 чоловіків та 43 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85,5%). Загалом 89 людей уже одужали.