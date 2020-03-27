SkyUp скасовує всі регулярні рейси до 24 квітня

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines скасовує всі регулярні рейси до 24 квітня у зв’язку з рішенням уряду про запровадження надзвичайної ситуації.

Про це повідомляється на сайті SkyUp 27 березня.

"У зв’язку із продовженням заходів, покликаних запобігти поширенню коронавірусної інфекції, авіакомпанія SkyUp Airlines скасовує всі регулярні рейси до 24 квітня включно. Пасажири, які придбали квитки на рейси з вильотом у період тимчасового припинення авіасполучення, можуть перенести їх на більш пізній термін або отримати відшкодування вартості квитка згідно з умовами тарифу", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що карантин є форс-мажорною обставиною, і авіакомпанія не може виконати рейси у цей період у зв’язку із запровадженням органами державної влади України та інших країн світу тимчасового обмеження перетинання державного кордону, а також карантину, який офіційно віднесено до форс-мажорних обставин (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)» від 17.03.2020 р.).

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Згідно із законодавством та відповідно до правил авіакомпанії, у випадку скасування рейсу через форс-мажорні обставини, пасажир може розраховувати на зміну дати вильоту без додаткових доплат або на повернення вартості придбаних авіаквитків згідно з умовами застосованого тарифу.

З усіх питань, пов’язаних зі зміною дати або відшкодуванням вартості квитків, потрібно направити запит на електронну пошту letstalk@skyup.aero, якщо квиток придбано на сайті авіакомпанії, або звернутися за місцем бронювання квитка, якщо квиток придбано через агентську мережу авіакомпанії.

В авіакомпаніїї попереджають, що у зв’язку із великою кількістю запитів, термін обробки звернення може бути довшим, ніж у звичайних обставинах. Також запевняють, що всі запити будуть обов’язково оброблені.

Як повідомляв Укрінформ, раніше авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" також скасувала всі регулярні рейси по 24 квітня включно у зв'язку з рішенням уряду про режим надзвичайної ситуації на території України.

14 березня Кабмін прийняв рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців і закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня. З 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні призупинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне. 23 березня Кабмін ухвалив рішення про заборону українцям залишати Україну з туристичною метою з 24 березня.

Також уряд заборонив з 12 години 24 березня приймати та відправляти повітряні судна, що виконують пасажирські перевезення в усіх аеропортах, крім "Борисполя".

25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України на 30 днів.