Українців за кордоном закликають не зволікати із поверненням

Міністерство інфраструктури України закликає українців за кордоном не зволікати із поверненням додому.

Про це повідомляється на сайті Мінінфраструктури 26 березня.

"Мінінфраструктури закликає українців за кордоном не зволікати із поверненням додому", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на 27 березня 2020 року заплановані рейси з Казахстану (Алмати), Польщі (Варшава), Ізраїлю (Тель-Авів), Австрії (Відень), Литви (Вільнюс), Катару (Доха), Франції (Парижу), Німеччини (Франкфурт).

Придбати квитки можна через сайти авіакомпаній: МАУ - https://www.flyuia.com/ua/ua/home та Sky Up Airlines - https://skyup.aero/uk/best

У Мінінфраструктури нагадують, що згідно з дорученням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля від 25 березня, Міністерство інфраструктури, Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство закордонних справ та профільні віцепрем’єр-міністри мають розробити план щодо обмеження будь-яких пасажирських перевезень через державний кордон.

Крім того, міністерство нагадує, що всі рейси приймаються у карантинному терміналі аеропорту "Бориспіль", де працюють епідеміологи. Пасажири проходять експрес-тести на Covid-19, всіх попереджають про необхідну самоізоляцію на 14 днів.

Як повідомлялося, у міжнародний аеропорт "Бориспіль" 26 березня з-за кордону прибули 5 рейсів з українцями. Також очікується приліт ще 19 рейсів.

Кабмін 14 березня ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.

Україна повертає українців з-за кордону і після закриття авіасполучення та кордонів. Спеціальні авіарейси здійснюють авіакомпанії Sky Up Airlines та МАУ. Зокрема, за даними Міністерства закордонних справ, станом на 25 березня в Україну вже повернулося 82 804 особи за сприяння дипломатичних установ.

В Україні на сьогодні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.