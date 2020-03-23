МАУ здійснить спецрейс Нью-Йорк - Київ 28 березня

Комерційний спецрейс Нью-Йорк - Київ запланований на 28 березня.

Про це повідомляє Посольство США в Україні у Twitter.

"Якщо ви ще в США, але бажаєте повернутись в Україну, бронюйте квитки на другий комерційний спецрейс Нью-Йорк - Київ. Відлітає 28 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні призупинено планові авіарейси та закрито кордон для пасажирських перевезень через загрозу поширення коронавірусу.

В Україну за сприяння дипломатичних установ уже повернулися понад 72 тисячі громадян.