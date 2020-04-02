За порушення самоізоляції оштрафували 130 громадян, що повернулися з-за кордону - МВС

За порушення режиму самоізоляції оштрафовано 130 громадян України, які повернулися з-за кордону.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє пресслужба МВС.

"За порушення режиму самоізоляції на сьогодні вже оштрафовані 130 громадян з тих, хто повернувся з-за кордону і відмовився сидіти вдома 14 днів. Поліція буде вибірково контролювати, чи дотримуються особи, що повернулися, режиму самоізоляції, оскільки тотальний контроль неможливий. Будемо телефонувати їм і нагадувати про вимогу перебувати вдома, виїжджатимемо з перевірками. Якщо людину не застанемо, складемо адміністративний протокол, а вона потім сплатить штраф - 17 тисяч гривень", - сказав Геращенко в інтерв’ю газеті "Факти".

Загалом, за його словами, правоохоронці вже склали більше трьох тисяч адмінпротоколів за порушення карантину.

"Нами вже складено більше трьох тисяч адмінпротоколів. Більшість - щодо власників кафе, ресторанів, торгівельно-розважальних центрів, які вчасно не закрили свої заклади", - зазначив заступник міністра.

Він зазначив, що карантин передбачає певні обмеження і накладає на громадян відповідальність за його порушення.

"У багатьох європейських країнах зараз взагалі заборонено на вулицю виходити довше, ніж на пів години: вигуляти собаку або зайти в продуктовий магазин чи аптеку. Тому, вибачте, але заходи, прийняті в Україні, і заходи в Іспанії і Італії, де потрібно мати спеціальний дозвіл на вихід з дому, просто непорівнянні", - наголосив Геращенко.

За його словами, нині закрито 99% точок громадського харчування і торгівлі, не пов'язаних з продуктами, крім супермаркетів і аптек. Натомість, не заборонена робота промислових підприємств, посівна кампанія. Але під забороною спортивні змагання, в яких бере участь більше 10 чоловік, не можна проводити громадські заходи, крім політичних, де збирається більше 10 чоловік. Припинено діяльність всіх театрів і кінотеатрів, спортзалів і перукарень, шкіл і вишів.

Геращенко також поінформував, що на сьогодні поліцейські, які контактують з громадянами, забезпечені засобами захисту.

"Зараз в Україну вже прибуло кілька літаків з Китаю, що доправили величезну кількість захисних масок, окулярів, комбінезонів. Їх отримала в тому числі і поліція. Крім того, МВС робило закупівлі за своїми каналами. Тому зараз можна сказати, що у нас є необхідний мінімальний запас", - наголосив Геращенко.

За його словами, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поставив завдання: до 10 квітня, коли розпочнеться пік епідемії (її розпал прогнозується на 15-25 квітня), забезпечити двотижневий запас захисту кожному поліцейському, який буде контактувати з людьми. Нині поліцейським, які патрулюють вулиці, видають маску, що захищає органи дихання, поступово їх забезпечують також захисними окулярами. Тих правоохоронців, які виїжджатимуть на затримання хворих, що порушують режим самоізоляції, забезпечуватимуть одноразовими костюмами біологічного захисту.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 людей одужало.