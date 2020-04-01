Порушення обсервації у готелі "Козацький": поліція склала понад 50 адмінпротоколів

Поліцейські склали понад 50 адмінпротоколів відносно осіб, які самовільно залишили готель "Козацький", де перебували в обсервації після повернення з Катару.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє Укрінформ.

"На сьогодні поліція склала понад 50 адмінпротоколів відносно осіб, які порушили обсервацію", - сказав він.

За словами посадовця, у законодавстві є певні неточності, якими скористалися люди, які перебували у готелі на обсервації.

При цьому заступник глави МВС підкреслив, що громадяни самі повинні розуміти свою відповідальність і будуть виплачувати штраф.

"Силових дій ми не застосовували щодо цих осіб. Кожен, хто вийшов з-під обсервації самовільно, буде оплачувати штраф 17 тис. грн. Це покарання за порушення правил обсервації. Просто деякі громадяни дуже багаті у порівнянні з більшістю населення України, можуть собі дозволити платити штрафи. За кожен вихід з-під обсервації, а за тим, хто втік один раз, буде постійний контроль, будуть платити 17 тис. грн, за кожен вихід", - зазначив Геращенко.

Також у МВС закликали українців не піддавати ризику зараження оточення і піклуватися про здоров'я.

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"Треба, щоб наші громадяни розуміли важливість власної відповідальності за те, якщо вони заражені вірусом, заразять ще когось, то в такому випадку ми будемо піддавати їх кримінальному покаранню за ст. 325 КК. На сьогоднішній момент наша позиція чітка – МВС не погоджує жоден приліт жодного чартеру в Україну. Ми пропонуємо всім нашим громадянам і вимагаємо від вас, щоб ви дотримувалися умови обсервації", - підсумував Геращенко.

Як повідомлялося, 30 березня українців, які повернулися з Балі й Катару, розмістили на обсервацію в готелі "Козацький" на Майдані Незалежності в Києві. Три автобуси в супроводі автомобілів поліції доправили їх з аеропорту до місця обсервації. Згодом українці почали самовільно покидати місце обсервації.

У зв'язку з цим міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає недоцільною подальшу евакуацію українців з-за кордону, які не встигли повернутися на батьківщину до закриття кордонів 27 березня. Зараз евакуації в різних країнах світу очікують близько 11 тисяч українців.